Roban cinco perros de la protectora de Rociana: «Los queremos, necesitamos encontrarlos»

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el robo de cinco perros el pasado sábado por la tarde en el centro de animales recogidos de la protectora Rociana Acoge, en Rociana del Condado. En concreto, se trata de cinco perros de raza podenco y, de momento, se desconoce la finalidad del robo de estos animales.

Así lo han indicado a Europa Press desde el Instituto Armado, señalando que se están llevando a cabo gestiones para el esclarecimiento de los hechos, toda vez que desde la protectora han lamentado que se haya producido este robo y creen que puede ser con fines para la venta de estos perros para la caza, toda vez que han apuntado que son animales que ha sido descartados para tal fin, de forma que algunos, de hecho, han sido entregados por cazadores, así como que tampoco sirven para cría, ya que están castrados.

Desde la protectora han indicado a Europa Press que están «rotos de dolor» y que son animales «muy buenos y tranquilos», al tiempo que han señalado que «no pudieron llevarse más» porque algunos se escaparon escondiéndose «porque estaban asustados». «Han roto la valla por tres sitios y nos han quitado a estos podencos, todos pequeños y muy bonitos».

Desde Rociana Acoge han pedido ayuda ciudadana para conseguir dar con el paradero de los animales e incluso han llegado a ofrecer 500 euros de recompensa «si aparecen donde fueron robados». En este sentido, han lamentado que «hay quien se aprovecha de ello y llama solo para intentar estafarnos», pero esperan una llamada que les arroje «algo de luz».

«Por favor os rogamos unir vuestros pensamientos positivos para que nuestros pequeños aparezcan sanos y salvo. Nos morimos de la pena de pensar como estarán, qué les estarán haciendo, cómo comerán, donde dormirán. Son nuestros niños mimados, los queremos y extrañamos. Cogemos estos animales destrozados de las calles La mayoría vienen con el alma rota Sus cuerpos heridos o famélicos, sus cuellos llenos de tirones de una cadena y sus corazones rotos«, han lamentado a través de sus cuentas de redes sociales donde han pedido que »por favor« devuelvan a sus »pequeños« para que puedan »encontrar hogares felices y no este final tan triste«. »Necesitamos encontrarlos«, ha rogado.

Desde la asociación han pedido colaboración para dar con los perros y piden la difusión en redes sociales del cartel con su desaparición para tratar de hacer «una cadena humana» y dar con ellos, toda vez que solicitan que si alguien tiene conocimiento de su paradero o alguna pista para poder encontrarlos llamen a los teléfonos: 665 792 043 o a 722 134 197.