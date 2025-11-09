Multan a todos los coches que estaban aparcados en El Portil por esta razón: «Le ha salido caro el parking»

Pocos planes se estropean tan rápido como volver de la playa y encontrar una multa en el coche. Suele pasar cuando se aparca con prisas, sin fijarse demasiado en si el sitio está permitido o no, o cuando tras dar varias vueltas se ve que no hay hueco para dejar el coche y se opta por dejarlo en algún lugar más «estratégico», donde quizás no se deba.

Eso fue lo que ocurrió en El Portil, donde varios conductores dejaron sus coches frente a la playa, en una zona de arenal, y al volver se encontraron con una sanción. A priori, podía parecer que todos habían aparcado en un lugar prohibido, aunque hay quienes discrepan.

Multan a varios coches aparcados en El Portil

En primer lugar, estas sanciones se conocen por un vídeo publicado en TikTok por el usuario @elprimodeltuvipapiijavii, en el que se ve la multa colocada en los limpiaparabrisas de tres coches que estaban aparcados en una zona de arenal en El Portil, junto a la playa. De hecho, a lo lejos, se aprecian sombrillas junto a la orilla.

Sin embargo, no fueron pocos los comentarios que animaron a los sancionados a recurrir esas multas. De hecho, algunos hablaban con conocimiento de causa al expresar que un ayuntamiento no puede multar por aparcar en esa zona, pues no tiene competencia en ella, de manera que tienen todas las de ganar si la recurren.