Estas son las siete galardonadas en los II Premios Whitney a la Mujer Onubense

La Asociación Huelva-Nueva York ha proyectado los Premios «Gertrude Vanderbilt Whitney» a la Mujer Onubense y ya se conocen los nombres de las mujeres galardonadas de esta segunda edición.

La organización agradece a los centenares de ciudadanos que han realizado sus sugerencias de candidatas a las distinciones de este certamen.

El proceso de selección ha sido muy complejo porque todas las personas propuestas eran merecedoras de ser reconocidas como auténticas referentes de nuestra provincia. No obstante, entre las propuestas recibidas sólo se seleccionaron tres mujeres para cada una de las siete categorías previstas: acción social, cultura, deportes, economía/empresa, educación, arte y salud.

Posteriormente el jurado formado por Alberto Santana Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva; Mª José Rico Cabrera, subdelegada del Gobierno de España en Huelva; Teresa Herrera Vidarte, delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deportes; Myriam Martín Cáceres, vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social; Mariló Guzmán Franco, vicerrectora de Estudiantes; Miguel Ángel Montes Navarro, director del Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social; Estrella Gualda, directora del grupo de investigación Estudios Sociales e Intervención Social; Javier Saavedra; miembro del comité organizador de los Premios; Ruperto Gallardo, futuro director de la Fundación para el Arte y la Cultura Iberoamericana; Manuel Ángel Bracho Arcos, decano del Colegio Profesional de Economistas de Huelva y Juan Antonio Márquez Rodríguez, presidente de la Asociación Huelva – Nueva York, se reunió el día 12 de noviembre y ha elegido a una galardonada por cada una de las disciplinas referidas o ámbitos referidos.

Manuela Romero, y en las imágenes de abajo Mercedes Ramblado (izquierda) y Gloria Puy H24

Candidatas galardonadas

Acción social: Gloria Puy Fernández.

Cultura: María Dolores Lazo López.

Deportes: Manuela Romero Landa.

Economía y Empresa: Manuela Vázquez Garrido.

Educación: Aurora Cid Castilla.

Salud: Mercedes Ramblado Minero.

Arte: Monica (Monak) Rodríguez.

Por último, María Antonia Peña Guerrero ha obtenido la nominación especial de la organización de los premios.

La ceremonia de entrega de las estatuillas a las premiadas se celebrará en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Campus La Merced) el día 2 de diciembre de 2025, con motivo del 97º aniversario de la donación económica de ciudadanos estadounidenses al Gobierno de España para poner en marcha un Museo de Las Américas en la provincia de Huelva.

En la organización de este certamen colaboran el grupo de investigación Estudios Sociales e Intervención Social (Eseis), la Asociación Cultural Iberoamericana y el Museo de Las Américas de Huelva. Igualmente, es posible gracias al patrocinio del Puerto de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur, el Colegio de Economistas de Huelva, PH Technology, Vitaldent y el Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (Coideso).