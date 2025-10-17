Accidente en Huelva: Cinco heridos, entre ellos un menor de tres años, en el choque entre dos turismos en Villablanca

Cinco personas han resultado heridas, entre ellas un menor de tres años, en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este viernes en la localidad onubense de Villablanca, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Ha sido a primera hora de la mañana, alrededor de las 8.20 horas, cuando el 112 ha recibido la llamada de alerta sobre un siniestro vial en la HU-4400, sobre el kilómetro 7. El aviso hablaba de la presencia de varios heridos por la colisión entre dos vehículos. De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a mantenimiento de vía.

Trasladados al hospital

Los servicios sanitarios han atendido y trasladados al Hospital Virgen de la Bella de Lepe a un total de cinco personas, cuatro hombres (dos de 46, uno de 43 y otro de 33) y un menor de 3 años.