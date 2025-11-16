El Ayuntamiento de Huelva atiende más de cien incidencias durante el dispositivo activado por el paso de la borrasca Claudia

El dispositivo especial de respuesta activado por el Ayuntamiento de Huelva en este sábado ante el paso de la borrasca 'Claudia' por la capital, integrado por todos los Servicios Públicos municipales, atiende más de un centenar de incidencias durante toda la jornada.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha realizado un recorrido por la ciudad junto a los servicios de emergencia activados para supervisar las actuaciones en las zonas donde se han producido incidencias, «principalmente en el sur y este de la ciudad«.

Tras el recorrido, Miranda ha trasladado que las lluvias registradas durante todo el día, intensificadas durante la tarde con hasta 90 litros por metro cuadrado en algunos momentos y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, han provocado acumulaciones de agua en algunas calles y plazas, «que afortunadamente se han normalizado rápidamente una vez ha cesado la lluvia como consecuencia del trabajo previo realizado y de las actuaciones de los servicios municipales».

En este sentido, la alcaldesa ha concretado que, según los expertos, en nueve horas se han concentrado en la capital las lluvias que tendrían que haber caído en la capital durante todo el mes de noviembre. No obstante, Miranda ha apuntado que «aún así las infraestructuras han respondido y además los distintos equipos han actuado con celeridad para atender los problemas urgentes«, un servicio que se complementará con »dispositivos extraordinarios para seguir solucionando eventualidades que puedan surgir en las próximas horas«.

La alcaldesa, esta tarde, con un equipo de bomberos ayto. huelva

Al respecto, Miranda se ha referido a «la implicación, esfuerzo y trabajo« de Bomberos, Policía, Protección Civil, Aguas de Huelva y servicios municipales de limpieza, parques y jardines, alumbrado público, mantenimiento de la vía pública e infraestructuras en general, y ha agradecido »la disposición y profesionalidad« en la jornada de este sábado.

Así, Bomberos ha realizado hasta el momento 40 servicios, todos ellos relacionados con acumulaciones de agua. Por su parte, la Policía Local lleva actuando de manera intensa de las 17.00 horas en balsas de agua, cortes de vías, inundaciones de garajes y locales comerciales o caída de cascotes de edificios, entre otras, sumando hasta 70 intervenciones. Respecto a Protección Civil, se ha dispuesto «un retén permanente que también ha realizado diversas actuaciones en distintas zonas de la ciudad».

En lo referente a Aguas de Huelva, se ha reforzado el dispositivo dado el agravamiento de las circunstancias tras la «fuerte tromba» de agua caída de 17,00 a 17,30 horas con hasta con cuatro camiones y un total de catorce personas entre operarios, inspectores y responsables de la unidad.

De este modo, han actuado en las incidencias y atascos producidos en toda la red de la zona baja de la ciudad, en concreto, en Marismas del Odiel, Barriada Navidad, Santa Lucía, Molino de la Vega; en la zona centro, avenida de Alemania, avenida de Portugal, Doctor Rubio, Gravina, avenida de Italia y Plaza del Punto; así como en la avenida de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, desde la concejalía de Turismo, Comercio y Juventud han anunciado la suspensión del mercadillo del domingo, 16 de noviembre, «por seguridad y para facilitar las actuaciones de limpieza en la zona».