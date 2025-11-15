Narcotráfico en Huelva: Detenidos los tres tripulantes de una narcolancha tras una persecución que acabó en el Río Piedras

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este sábado en aguas de la costa de Huelva a los tres ocupantes de una narcolancha que huyó ante su presencia y que finalmente fue interceptada en el río Piedras.

Los agentes intervinieron una embarcación semirrigida, que se encontraba resguardada del temporal en la zona del Terrón desde este jueves. Al detectar la presencia de dos embarcaciones del Servicio Maritimo Provincial de la Guardia Civil, la embarcación emprendió la huida y se abordó en el Río Piedras para detener a sus tripulantes.

Un agente caído al agua

En el transcurso de la operación se cayó al agua un agente de la Guardia Civil. Ante la posibilidad de que fuera arrollado por la narcolancha, sus compañeros llevaron a cabo disparos intimidatorios al aire. El agente rescatado del agua resultó ileso.