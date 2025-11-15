La borrasca Claudia provoca el desbordamiento de un barranco en Nerva y anega varias calles

La borrasca Claudia, que mantiene a la provincia de Huelva en aviso naranja durante este sábado, ha descargado con especial virulencia en Nerva, donde una tromba de agua ha provocado el desbordamiento del barranco de Santa María. Aunque la rápida actuación de los servicios de emergencia y los vecinos ha evitado daños mayores, el suceso ha traído a la memoria las graves inundaciones sufridas en el municipio en 2019.

El incidente se ha producido este sábado por la tarde. Según ha informado Onda Minera, el barranco de Santa María, que cruza el municipio de forma subterránea, ya acumulaba una gran cantidad de agua en su cabecera. La fuerte tromba de agua ha arrastrado troncos, ramas y otros restos vegetales que han ido taponando pequeños puentes y presas a lo largo del cauce, hasta que finalmente ha colapsado, provocando el desbordamiento a la altura de la barriada del Pozo Bebé, en la zona norte de la localidad.

Inmediatamente se han formado avenidas de agua que han recorrido varias calles del pueblo. La Policía Local y los servicios de obras del Ayuntamiento han reaccionado con rapidez, abriendo canalizaciones y arquetas para facilitar la evacuación del agua, contando además con la colaboración de los propios vecinos. Gracias a esta rápida respuesta, los daños han sido limitados. Únicamente dos o tres viviendas han sufrido inundaciones de apenas unos centímetros de agua y, afortunadamente, el cese de las precipitaciones ha permitido que la situación se estabilizara.

A pesar de la levedad de los daños materiales, el suceso ha provocado una «intranquilidad bestial» entre los nervenses, como ha relatado este medio, ya que ha recordado a las catastróficas inundaciones que asolaron el pueblo por estas mismas fechas en el año 2019. La provincia continúa en alerta naranja por lluvias y otros fenómenos asociados a la borrasca Claudia, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de mantener la máxima precaución.