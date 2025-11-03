Cazado a 179 un conductor por uno de los tramos más peligrosos de la carretera de la sierra

La Guardia Civil ha sorprendido a un conductor circulando a 179 kilómetros por hora en uno de los tramos más peligrosos de la N‑435, a su paso por Zalamea la Real. En esa zona, donde confluyen numerosos caminos y accesos secundarios, la velocidad está limitada a 80 km/h por su elevada siniestralidad.

El exceso fue detectado la tarde del 25 de octubre durante uno de los controles de velocidad que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realiza de forma periódica en las carreteras onubenses. El conductor, que circulaba a más del doble del límite permitido, está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Según el instituto armado, esta conducta, calificada de temeraria y extremadamente peligrosa, supuso un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía. El infractor podría enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses y la retirada del permiso de conducción por un periodo de entre uno y cuatro años.

La Guardia Civil subraya que la intercepción de este exceso de velocidad demuestra la eficacia de los dispositivos de control establecidos en la provincia con el fin de reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad de todos los conductores. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valverde del Camino, que se ha hecho cargo de la causa.