Intenta apuñalar a un médico en el centro de salud de Isla Cristina

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ayamonte ha ordenado prisión provisional sin fianza para M.A.P.R., detenido por intentar agredir a un médico con un cuchillo en el centro de salud de Isla Cristina. Los hechos ocurrieron en torno a las 6.20 horas del pasado domingo en el servicio de urgencias del centro isleño, donde el presunto autor fue reducido por la Guardia Civil tras ser alertada por un celador.

Según el atestado y el auto judicial, el detenido acudió al centro asegurando que le habían robado su medicación y su documentación, y reclamaba nuevos tranquilizantes. En un momento dado, abrió su mochila, sacó un cuchillo de mango rojo e intentó abalanzarse sobre el facultativo «con intención de clavárselo». Sin embargo, el médico consiguió mantener la distancia y evitar la agresión hasta que llegaron los agentes, que se incautaron del arma y procedieron a detener al individuo.

El auto judicial indica que M.A.P.R., diagnosticado de trastorno de personalidad y ansiedad, también profirió amenazas, gritando que no avisaran a la Guardia Civil y advirtiendo al médico de que lo esperaría fuera cuando terminara su turno. La jueza instructora ha acordado la prisión provisional sin fianza al estimar riesgo de fuga, dado que el detenido carece de domicilio fijo y trabajo, y por la gravedad de los delitos que se le imputan: un presunto delito de atentado con arma y otro de amenazas, que podrían conllevar una condena mínima de cinco años de cárcel. Además, el auto destaca los numerosos antecedentes del investigado por delitos violentos, incluidos varios por hechos similares.

El juicio ha sido fijado para el próximo 12 de noviembre. El Colegio de Médicos de Huelva ha mostrado su respaldo al profesional agredido, ofreciéndole apoyo jurídico y asistencia en todo lo necesario. La institución recuerda que las agresiones a médicos tienen la consideración de atentado contra la autoridad, lo que implica penas de prisión, y reitera su mensaje de firme condena ante cualquier acto de violencia hacia los profesionales sanitarios.

«Una agresión o amenaza a un médico es absolutamente intolerable –subraya el Colegio–, porque pone en riesgo la atención sanitaria al conjunto de la población. Nadie debe ir a trabajar con miedo; entre todos debemos erradicar esta lacra».