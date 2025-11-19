El narco se hace fuerte en Huelva: intentan robar una narcolancha varada y apedrean a la Guardia Civil cuando trataba de interceptar otra

Los últimos días están siendo de auténtico infarto para los agentes de la Guardia Civil que luchan contra el narco en primera línea. La borrasca Claudia ha dejado en evidencia el intenso movimiento de narcolanchas que van y vienen desde la costa de Huelva. Durante el pasado viernes se avistaron ocho embarcaciones de este tipo en las inmediaciones del litoral onubense. Algunas acabaron siendo abandonadas por los traficantes y terminaron varadas en puntos como el dique Juan Carlos I o en el Rompido. La noche siguiente se desplegaba un operativo en el Puerto del Terrón para frenar una de esas naves y los episodios no han acabado aquí.

El narco se siente fuerte y la mejor prueba de ello es que no le da ni un respiro a su actividad. Esta pasada madrugada, un tractor sufría un accidente en un camino rural de Moguer cuando trasladaba hacia el mar una narcolancha. Según detallan fuentes de la Guardia Civil a este periódico, una patrulla recibió el aviso del accidente y acudió a la zona. Fue recibida a pedradas y los agentes tuvieron que pedir refuerzos. Finalmente los responsables del transporte abandonaron la zona y no se produjeron detenciones.

No es el único episodio preocupante de la creciente sensación de impunidad que parece respirarse en esta zona de la costa andaluza. Una de esas narcolanchas que acabó varada por el temporal en la playa del Espigón de Huelva está siendo escoltada en los últimos días por una patrulla de la Guardia Civil después de que intentaran robarla. Esa medida de seguridad ha enfurecido a la Asociación Profesional de Guardias Civiles (AUGC), que ha remitido una carta al coronel jefe de la Comandancia de Huelva, trasladando la preocupación de los agentes porque se sienten indefensos ante una posible respuesta armada de los traficantes.

La narcolancha varada en el espigón h24

«Esta asociación ha tenido conocimiento, que por parte de componentes de la compañía de Moguer y de la compañía Fiscal del Puerto de Huelva, que se está efectuado la vigilancia de una narcolancha varada las 24 horas del día por parte de una patrulla compuesta por dos guardias civiles.

Según nos han comunicado nuestros afiliados, no tienen conocimiento que existan medidas de seguridad que puedan controlar el acceso al espigón, ni tiene conocimiento de las patrullas que puedan prestar apoyo en su defensa ante un ataque de bandas que puedan querer recuperar la narcolancha, ni siquiera se les ha dotado de arma larga, ni medios por ejemplo de visión nocturna. La zona es totalmente oscura y de noche no se ve nada en dirección a la playa«, señala el escrito remitido al jefe de la Comandancia y al que ha tenido acceso Huelva24.

Fuentes de la lucha contra el narco llevan tiempo denunciando la falta de medios para combatir la creciente actividad de los narcos en Huelva, que están explotando con intensidad su costa como puerta de entrada de alijos. La situación se ha vuelto más peligrosa porque las bandas utilizan armas largas para defender sus cargamentos y han dado muestras de que no temen enfrentarse a los agentes. A finales de octubre, un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal moría tras ser embestida su lancha por unos traficantes en el río Guadiana, a escasa distancia de la provincia de Huelva.