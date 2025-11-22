La Guardia Civil frustra un alijo en Islantilla: la intervención se salda con un detenido y cinco fardos aprehendidos

La Guardia Civil ha intervenido este viernes un alijo en la playa de Islantilla, en una operación que se saldó con la detención de una persona, la aprehensión de cinco fardos de droga, y la recuperación de una furgoneta robada en Sevilla en 2022.

Según ha podido saber Huelva24, los agentes localizaron el vehículo en el paseo marítimo durante una actuación contra el narcotráfico. En el momento de su llegada, más de quince personas emprendieron la huida corriendo por la playa, abandonando la furgoneta y el material intervenido. El vehículo figuraba como sustraído hace tres años en la provincia de Sevilla.

Una costa vigilada

La actuación se enmarca en las operaciones que la Guardia Civil desarrolla en el litoral onubense, un punto especialmente sensible para las organizaciones dedicadas al tráfico de hachís debido a su proximidad con la costa norte de Marruecos y a la existencia de zonas de difícil vigilancia.

En los últimos meses, se han producido intervenciones similares en municipios como Isla Cristina, Lepe y Cartaya, donde se han interceptado embarcaciones, fardos y vehículos vinculados a redes de narcotráfico.

La investigación por el alijo de Islantilla continúa abierta para identificar al resto de los implicados y esclarecer por completo los hechos.