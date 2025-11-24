La Policía busca al agresor de un jugador infantil tras un puñetazo al término de un partido en Huelva

Un vídeo revela el momento en que un individuo agrede violentamente a un menor durante un partido de categoría infantil en la capital onubense

Bochornosa pelea con aficionados y jugadores en un partido de juveniles disputado en Huelva

Vergonzosa pelea entre los juveniles del El Campillo y el Cortegana

Momento de la agresión

Huelva24

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional mantiene abierta la búsqueda de un aficionado del Pérez Cubillas que este domingo propinó un fuerte puñetazo a un jugador infantil del Punta del Caimán de Isla Cristina, un menor de solo 13 años, al término del encuentro disputado en el campo del conjunto capitalino. El incidente, avanzado por Aionsur, ha generado una profunda indignación en el ámbito deportivo provincial.

La agresión quedó registrada en un vídeo grabado desde la grada. En las imágenes se aprecia cómo el individuo se acerca por la espalda al joven futbolista y le golpea con fuerza en la cara, dejándolo aturdido. Tras el ataque, el agresor abandona apresuradamente el terreno de juego por el lado contrario sin atender al menor.

Dificultando su identificación

Las imágenes muestran además cómo, instantes antes del puñetazo, el hombre se quita la sudadera que llevaba puesta, aparentemente con la intención de dificultar su identificación.

La Policía trabaja ahora para localizarlo y esclarecer lo ocurrido en un episodio que vuelve a poner el foco en la violencia en el deporte base.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app