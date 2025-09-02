Estabilizado un incendio forestal declarado en el entorno del Rocío

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han logrado estabilizaR el incendio originado este martes en el paraje 'Montehigo' en el término municipal de Almonte.

Por otro lado, los bomberos del Infoca han logrado a las 13,15 horas estabilizar el incendio originado en el paraje 'Montehigo' en el término municipal de Almonte.

Por ello, en la zona permanecen un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, dos camiones autobombas y dos tractores de grada para lograr su control.Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan desde las 12.20 horas de este martes en un incendio declarado en el paraje 'Montehigo', en el término municipal de Almonte (Huelva).

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', hasta la zona se han desplazado medios aéreos y terrestres. En concreto, para sofocar el fuego trabajan un helicóptero semipesado, un grupo de bomberos forestales y un camión autobomba.

El balance del Plan Infoca en la provincia de Huelva sitúa el término municipal de Almonte como el que más intervenciones ha contabilizado, con un total de 19, desde el inicio del año y hasta finales de agosto.

Controlado el fuego en Gibraleón

El incendio de Almonte es el segundo en la provincia en el inicio de este mes de septiembre, ya que en la madrugada del lunes se declaró otro en el paraje Cañada del Corcho, en el término municipal de Gibraleón, que se ha dado por controlado sobre las 13.25 horas.

El fuego se declaró en una zona de pasto bajo pinar con mucho pastizal, en la que permanecen dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un camión autobomba para su remate y extinción.