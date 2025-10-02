Una manada de ciervos se pasea libremente por las calles de Matalascañas: «¡Están en su territorio!»

Huelva es conocida en toda España por ser una de las zonas con mayor biodiversidad del país. Miles de especies animales habitan en los diferentes puntos de la provincia, sobre todo, en el Parque de Doñana, considerado como una de las reservas naturales más importantes de Europa.

Allí habitan un gran número de especies, como el caso del ciervo, aunque este animal, a veces, también se puede avistar fuera de su hábitat natural. Es justo lo que le ha ocurrido a un joven que se encontraba en Matalascañas conduciendo con su moto por la noche y pudo ver a tres ejemplares de ciervo corriendo en plena calle.

El vídeo de los ciervos corriendo en plena calle

El joven que avistó a esta manada de ciervos fue Luis Vázquez (@luisgv97), que compartió en sus redes sociales dos vídeos del curioso encuentro. Como se puede ver en las imágenes, los ciervos se encontraban corriendo en plena calle, justo alrededor del nuevo complejo ON City Resort que abrió sus puertas este verano en Matalascañas.

@luisgv97 Otro días más se dejan ver los ciervos en Matalascañas de vuelta a casa!! ♬ sonido original - M🪷ri🪷 B💋l💋n

Los tres ejemplares, dos de edad adulta y uno de menor edad, estaban corriendo despavoridos hasta que encontraron una abertura de una verja que daba acceso al campo. Fue entonces cuando abandonaron la carretera para volver a su hábitat natural.

Suele ocurrir en Matalascañas

No es la primera vez que se hace viral un vídeo de unos ciervos corriendo libremente por las calles de Matalascañas. Ya ocurrió lo mismo el pasado mes de junio, aunque en aquella ocasión, sólo se trataba de un ejemplar. Esto se debe, principalmente, a que el núcleo urbano de Matalascañas se encuentra dentro del Parque de Doñana.

Por esa razón, muchos animales como los ciervos pueden llegar a salir de su hábitat natural de forma accidental para adentrarse dentro de la civilización. En este tipo de casos, resulta fundamental no acercarse al animal para no causarle ningún tipo de molestia, pues puede estar asustado al verse fuera de su entorno.