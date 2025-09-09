Un flamenco se pasea por la playa de Punta Umbría: «Dando un paseo ahora que no hay mucha gente»

Muchas de las playas que se extienden por el litoral onubense se encuentran muy cerca de parajes naturales que son el hábitat de un gran número de especies de todo tipo. Es el motivo por el que algunos de estos animales, en ocasiones, se dejan ver muy cerca de la orilla, como ha ocurrido recientemente en Punta Umbría.

Un bañista ha compartido un vídeo en redes sociales en el que muestra un ejemplar de flamenco que se estaba paseando tranquilamente por la playa. El animal, además, no pareció inmutarse a pesar de pasar a pocos metros de distancia del hombre que estaba grabando el vídeo.

Se trataba de un ejemplar joven

Cómo se puede ver en el vídeo, que ha sido compartido en TikTok por @kikego74, se trataba de un ejemplar joven, pues tenía el color blanco y negro propio de los flamencos de menor edad. El color rosa característico no lo consiguen hasta la edad adulta debido a los pigmentos carotenoides de las algas y crustáceos de los que se alimenta.

¿Por qué estaba en la playa?

Los flamencos, por lo general, suelen encontrarse en lagunas, marismas y salinas, donde encuentran el alimento con mayor facilidad. No obstante, en ocasiones, también se pueden acercar a la orilla de las playas o a desembocaduras de ríos. Por tanto, aunque no se trate de un comportamiento habitual, tampoco se puede considerar como extraño.

En el caso de los ejemplares jóvenes, como el que fue grabado por este bañista, su presencia en la playa también se puede deber a que esté aprendiendo a comer y ande algo desorientado o a que se haya separado de la colonia por alguna extraña razón.

En este tipo de situaciones, lo más recomendable es no acercarse al animal y evitar interactuar con él, sobre todo, si se trata de un ejemplar joven. Aunque es una especie completamente inofensiva para el ser humano, el animal se podría estresar o asustarse al sentirse en peligro. Además, se trata de una especie protegida a la que los humanos no deben causar ninguna molestia.