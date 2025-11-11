Detenido en Almonte tras ser sorprendido con una bicicleta recién robada en vivienda

La Policía Local de Almonte ha detenido en la madrugada de este martes a un individuo acusado de robar en una vivienda del municipio, tras una rápida intervención motivada por un aviso ciudadano.

Según ha informado el cuerpo policial, el aviso alertaba de un posible robo en una casa. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varias patrullas, que comprobaron que la puerta de acceso presentaba claros signos de haber sido forzada y que el interior se encontraba revuelto.

Gracias a la descripción aportada por la persona denunciante, los agentes iniciaron una búsqueda por la zona y localizaron en las inmediaciones a un hombre que portaba una bicicleta coincidente con la sustraída del domicilio. El sospechoso fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias.

Colaboración ciudadana

Desde la Policía Local de Almonte han agradecido la colaboración ciudadana, subrayando que es «clave para una respuesta policial eficaz y cercana», y han reiterado su compromiso con la seguridad y la protección de los vecinos.