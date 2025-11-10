Intervienen en Salamanca un vehículo de Huelva cargado de marihuana y hachís

Guardias Civiles de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (Usecic), junto con el apoyo del detector de drogas en ejecución de los dispositivos operativos en vía pública para prevención de hechos delictivos, identificaron un turismo proveniente de Huelva en la carretera A-66, también conocida como la Ruta de la Plata.

Al inspeccionar el vehículo en el término municipal de Salamanca, los agentes hallaron ocultos en una de las maletas tres paquetes distintos con marihuana (14,418 gramos) y hachís (118,20 gramos).

Debido a ello procedieron a la detención del propietario del turismo como supuesto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

La Usecic es la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil y está creada para reforzar la seguridad ciudadana. Su función principal es actuar como un grupo de respuesta rápida y especializada en situaciones de alto riesgo, refuerzo en operaciones especiales (como contra el narcotráfico o el crimen organizado), control de masas y apoyo a otras unidades del cuerpo.