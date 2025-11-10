Destruyen 64 pares de zapatillas deportivas incautadas en el mercadillo de Huelva

Los 64 pares de zapatillas antes de ser destruidos por la Policía Local de Huelva
R. U.

Los agentes de la Policía Local de Huelva han informado de varias actuaciones que llevaron a cabo este domingo por la mañana durante el servicio de seguridad en el mercadillo de la capital onubense que se celebra tradicionalmente en la zona de Marismas del Polvorín.

Realizaron tres intervenciones en las que incautaron un total de 14 cajas de mandarinas y de 64 pares de zapatillas deportivas que fueron depositadas en dependencias policiales para su posterior destrucción.

Las multas por venta ambulante en Huelva, como en el resto de España, dependen de la gravedad de la infracción, que puede ir desde sanciones de 1.500 euros en el caso de cometer infracciones leves, hasta los 18.000 si se considera que el delito es muy grave.

La Policía Local incautó 14 cajas de mandarinas en el mercadillo de Huelva capital
Esa es la horquilla económica de la multa, y además, como sucedió en el caso de este domingo en el mercadillo de la capital onubense, pueden existir otro tipo de sanciones como la incautación de los productos o la retirada del permiso de venta si se posee uno.

