Detenido por apuñalar en plena calle a un hombre en Ayamonte

La Guardia Civil de Ayamonte detuvo anoche a una persona
R. U.

La Guardia Civil detuvo a última hora de este jueves a una persona por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer en la localidad de Ayamonte, cuando una persona fue abordada en la vía pública y herido gravemente con arma blanca.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron miembros de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que trasladaron al herido hasta el centro hospitalario del municipio fronterizo.

Las primeras gestiones realizadas por la Guardia Civil han dado como resultado la identificación y posterior detención del supuesto autor de los hechos.

La investigación continúa abierta y hasta el momento se desconocen las causas del ataque y el posible vínculo existente entre la víctima y el supuesto autor.

