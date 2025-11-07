El incendio de un coche en la A-49 provoca retenciones en hora punta

Un incendio declarado en un turismo en plena autovía ha provocado retenciones en la A-49 a la altura de Chucena en la tarde de este viernes. Según han informado a Huelva24 fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se ha producido en torno a las 15.00 horas, cuando varios avisos alertaron de que un coche estaba ardiendo a la altura del kilómetro 66 de la vía, en sentido Sevilla.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que han procedido a sofocar el fuego, así como patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que han regulado la circulación durante la intervención, que ha tenido lugar justo en el límite entre las provincias de Huelva y Sevilla. El vehículo ha quedado calcinado.

Retenciones

El incidente ha generado retenciones de varios kilómetros en el tramo afectado, aunque la circulación se ha ido restableciendo de forma progresiva una vez controlado el incendio. Por el momento, según estas mismas fuentes no constan heridos relacionados con este suceso.