Una factura de la luz «imposible» destapa una plantación industrial de marihuana en una finca de Bonares

La Guarda Civil de Huelva, dentro del marco de operaciones de lucha contra el cultivo y tráfico de drogas, ha investigado a seis personas por los supuestos delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal, al localizarse una plantación interior de marihuana en una zona rural de Bonares.

La denominada operación 'Condal 70 Patriot', se inició principios del mes de julio de 2025 al tener conocimiento de un incremento inusual en el consumo de suministro eléctrico en una zona aislada del término municipal de Bonares.

El nivel del consumo eléctrico dio la alerta

Tras las investigaciones realizadas, los agentes localizaron una vivienda que, por sus características y patrón de consumo detectado, levantó las sospechas de estar siendo utilizada como centro de cultivo de marihuana.

En el mes de octubre, con la autorización judicial correspondiente, se realizó una entrada y registro en el inmueble, encontrando en su interior un total de 978 plantas de marihuana en su plena floración, a escasos días para ser recolectadas. Asimismo, se han intervenido gran cantidad de productos fitosanitarios y material necesario para el cuidado y manipulación de las plantas.

Los agentes observaron que la vivienda disponía de un completo y avanzado sistema de video vigilancia para la seguridad de la plantación y control de accesos. Igualmente, también se verificó la existencia de un enganche ilegal y fraudulento al suministro eléctrico.

No se descartan más detenciones

Las diligencias instruidas y las personas investigadas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial que entiende de la causa, aunque las investigaciones se encuentran abiertas, por lo que no se descartan futuras detenciones.

La operación ha sido dirigida por el área de investigación de la Guardia Civil de Almonte y para las entradas y registros ha contado con la colaboración de la USECIC, Grupo Cinológico y patrullas de seguridad ciudadana de la 3ª Compañía.