Golpe a la 'trama de las almejas': la Guardia Civil incauta 7 toneladas de bivalvos procedentes de zonas contaminadas en Portugal
La Guardia Civil ha asestado un duro golpe a un grupo criminal dedicado a comercializar moluscos bivalvos no aptos para el consumo humano, principalmente almeja japónica, procedente de zonas contaminadas o cerradas de Portugal. En el marco de la operación Clams, los agentes han detenido a ocho personas e investigado a otras tres, interviniendo cerca de 7.000 kilos de bivalvos que estaban destinados a la cadena de distribución con documentación falsificada.
Red de documentación fraudulenta
La investigación arrancó el pasado noviembre, cuando el Seprona inspeccionó un centro de depuración y expedición de moluscos de la provincia y detectó una partida de 234,7 kilos de almeja japonesa con papeles falsos. Las pesquisas destaparon una red que emitía documentación fraudulenta —registros, albaranes y facturas— para dar apariencia de legalidad a los cargamentos procedentes de Portugal.
Una vez en las depuradoras, los moluscos se introducían en la cadena de distribución, principalmente a través de grandes mayoristas del sector, utilizando de nuevo documentación falsificada.
En los registros practicados, la Guardia Civil se incautó de ordenadores, teléfonos móviles, documentos, dinero en efectivo y siete vehículos. A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, fraude de fluido eléctrico y contra la salud pública.
La Benemérita recuerda que los moluscos bivalvos pueden ser vectores de enfermedades y patógenos peligrosos si se consumen crudos o mal cocinados.
En la operación han colaborado EUROPOL, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Económica de Portugal (ASAE), la Policía Marítima lusa, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) y la 5ª Compañía de la Guardia Civil de Ayamonte. Los arrestados y las diligencias han sido puestos a disposición judicial.