La Guardia Civil investiga a dos conductores implicados en sendos siniestros que cuadruplicaban la tasa de alcohol

Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva investigan a dos conductores implicados en sendos accidentes de tráfico por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida.

En el primer caso, el conductor del turismo ha sido puesto a disposición judicial tras verse implicado en un siniestro vial con un autobús de transporte escolar. Fue el pasado 6 de noviembre, cuando al realizar el turismo una maniobra de adelantamiento antirreglamentaria perdió el control y volcó en la calzada, colisionando lateralmente con el autobús, sin que hubiera que lamentar daños personales.

Sometidos a las preceptivas pruebas de detección de alcohol y drogas ambos conductores, se constató la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del conductor del turismo, arrojando unas tasas de alcohol en aire espirado de 1,08 mg/l que cuadruplicaba la máxima permitida. Además de la alta concentración de alcohol resultó también positivo en el test indiciario de presencia de drogas en el organismo.

Así, el individuo ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente en calidad de investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Turismo en dirección contraria

De otro lado se ha puesto a disposición judicial también al conductor de otro turismo implicado en un siniestro vial bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Los hechos se produjeron en el término municipal de Cartaya y consistieron en una colisión frontal entre dos turismos en el interior de una intersección giratoria cuando uno de ellos circulaba en sentido contrario.

Vehículos implicados en el segundo de los siniestros guardia civil

Sometido a las preceptivas pruebas de detección de alcohol y drogas a ambos conductores, se constató la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas en uno de los conductores, arrojando tasa de alcohol en aire espirado de 1,02 m g/l que cuadruplicaba la máxima permitida.

Además, dicho conductor carecía de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca, por lo que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Ayamonte en calidad de investigado por dos supuestos delitos contra la seguridad vial.