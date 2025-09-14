Hospitalizada una educadora social tras sufrir un 'mataleón' por parte de un joven de un centro de menores de Huelva

Una educadora social de un centro de protección de menores de Huelva ha sido hospitalizada después de que un joven interno la dejara inconsciente al aplicarle por la espalda la técnica del 'mataleón'. La agresión, que el sindicato CCOO ha calificado de «brutal», se produjo mientras la trabajadora cubría sola el turno de noche.

El sindicato explica en una nota de prensa que tres menores de edad –especifican que de nacionalidad española– planearon coger sus teléfonos móviles, que se encontraban bajo llave en el despacho del centro. Para ello, uno de ellos agredió a la educadora estrangulándola por la espalda.

Según el relato de los hechos, la trabajadora recobró la consciencia y comenzó a pedir auxilio, pero el joven volvió a atacarla hasta dejarla inconsciente por segunda vez. Los otros dos menores presenciaron la agresión como «observadores y cómplices». Una vez que los jóvenes se marcharon, la educadora pudo contactar con el director del centro y fue trasladada a un hospital, donde pasó la noche ingresada, según ha informado la delegada de personal de CCOO del centro, Lydian Guerrero.

Tras la agresión, dos de los menores implicados fueron puestos a disposición judicial, mientras que el autor material de los hechos se encuentra fugado. CCOO recuerda que los trabajadores de los centros de menores de la provincia de Huelva ya se habían concentrado en varias ocasiones para solicitar un aumento de las ratios de personal, la implantación de protocolos y medidas de seguridad, y unos salarios acordes a la responsabilidad que desempeñan.