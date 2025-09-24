Investigan la agresión a un hombre en los alrededores de la Hacienda Ballemari de Huelva

La Guardia Civil de Huelva se encuentra investigando la agresión a una persona ocurrida en la mañana de este pasado martes en los alrededores de la Hacienda Ballemari, en La Ribera.

Según ha podido saber Huelva24, una persona resultó herida y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios tras sufrir una agresión. Desde la Oficina de Comunicación del Instituto Armado no han querido dar más datos «al encontrarse en curso la investigación».

Desde el 112 han explicado a este periódico que sobre las 12.10 horas llegó un varón de 48 años a la citada hacienda. Se encontraba herido y pedía ayuda. Decía que le habían robado y le habían agredido. El hombre llegó por su propio pie y estaba perfectamente consciente. No presentaba a priori lesiones de extrema gravedad. Tras recibir la llamada el 112, se activaron servicios sanitarios y también acudieron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; si bien la investigación ha recaído finalmente en el Instituto Armado por ocurrir los hechos dentro de su demarcación.

Tras recibir una primera asistencia, la víctima fue trasladada al hospital Juan Ramón Jiménez.

La presencia en la zona de numerosos efectivos de seguridad y sanitarios, llamó la atención de los vecinos de la zona y de quienes circulaban a esa altura de la N-431, en cuyas inmediaciones se produjo la agresión.