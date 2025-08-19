Varios guardias civiles agredidos en Riotinto en una nueva escalada de violencia en la Cuenca Minera

Varios agentes de la Guardia Civil fueron agredidos este pasado fin de semana en Riotinto cuando intervenían en una pelea, un suceso que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) enmarca en un grave incremento de la hostilidad hacia los miembros del cuerpo en la Cuenca Minera. Según la asociación, este último episodio de violencia se suma a una quincena de agresiones registradas en lo que va de 2025 en la comarca y fue protagonizado por allegados a la misma familia que ya atacó a otro agente en la barriada de Alto de la Mesa el pasado mes de abril.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de dos agentes se personó en la localidad para mediar en una reyerta. Al intentar identificar a dos de los participantes, fueron rodeados por más de quince personas que comenzaron a arrojarles bebidas –copas– y botellas de agua. La creciente tensión obligó a solicitar refuerzos, acudiendo otros tres agentes al lugar. Durante la detención de uno de los implicados, la violencia se recrudeció y, según el comunicado de AUGC, al menos tres guardias civiles resultaron agredidos con botellas, copas y otros objetos lanzados por los familiares del detenido.

En el cuartel, amenazas de muerte

La hostilidad no cesó tras la intervención. Los mismos familiares se trasladaron posteriormente al puesto de la Guardia Civil de Riotinto, donde profirieron amenazas de muerte e insultos a los agentes presentes, llegando a afirmar que tenían armas y que lo pagarían «con la vida». La situación escaló hasta tal punto que fue necesaria la intervención de patrullas de otras unidades y de la Policía Local para proteger tanto el cuartel como a los guardias civiles.

Cuartel de la Guardia Civil en Minas de Riotinto google

AUGC conecta directamente este suceso con el ocurrido en abril en la zona de Alto de la Mesa, cuando un agente fue gravemente herido al intentar identificar a un individuo. En aquella ocasión, varios familiares arremetieron contra él al grito de «dale ahí, córtale la boca». La Guardia Civil detuvo entonces a una persona y otras cuatro fueron imputadas. La asociación denuncia que la reincidencia de los mismos grupos familiares evidencia la «conflictividad» de la zona y la «pérdida del principio de autoridad».

La organización profesional critica la falta de efectivos, medios y, sobre todo, de apoyo jurídico e institucional, lo que genera una «importante sensación de inseguridad» entre los agentes. Denuncian que la tramitación de estas agresiones como juicio rápido a menudo impide una correcta evaluación de las lesiones, lo que repercute en la levedad de las penas. Según sus datos, las agresiones en la provincia han aumentado un 50% y las bajas laborales derivadas de ellas se han multiplicado por un 500% en los últimos cuatro años, sin que se tomen medidas efectivas ni se considere la profesión de guardia civil como de riesgo.