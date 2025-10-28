Investigan si hay un pirómano detrás de dos incendios de vehículos en la misma calle de Huelva

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el incendio de dos vehículos en la Avenida Palomeque, situada en el Polígono San Sebastián de la capital onubense, en un intervalo de menos de 48 horas, como ha avanzado Cope Huelva y ha podido confirmar este diario.

El primero de los incendios tuvo lugar en la madrugada del sábado y el vehículo ya ha sido retirado del lugar del fuego, y el segundo sucedió en la madrugada del domingo y ahí sigue calcinado.

En el barrio, uno de los más concurrido de la ciudad, lógicamente hay preocupación y temor por lo sucedido en los últimos días en una zona en la que suele haber bastante tranquilidad.

Los agentes de la Policía Nacional de Huelva están trabajando para esclarecer las circunstancias de los incendios y determinar si existe relación entre ellos.

El vehículo calcinado en la madrugada del domingo continúa aparcado todavía en el mismo lugar del incendio r. u.

Mantienen la investigación abierta y no descartan ninguna hipótesis, además de que todavía no saben a ciencia cierta si ha habido uno o varios responsables detrás de los hechos.

El pasado mes de mayo, en la urbanización Santa María del Pilar, en el barrio de Verdeluz de Huelva capital, también varios pirómanos se dedicaron a quemar coches y contenedores. Una situación que tuvo de los nervios a muchos vecinos y que provocó varias denuncias y llamadas a los bomberos, al 112 y al Ayuntamiento para tratar de buscarle soluciones.

Uno de ellos estuvo a punto de provocar una tragedia en la casa de un matrimonio mayor porque las llamas estuvieron cerca de entrar en ella. Los bomberos tuvieron que acercarse hasta la zona para apagar el fuego de los contenedores quemados en plena madrugada y que también afectó al menos a un coche aparcado junto a ellos.