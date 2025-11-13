Un juzgado de Huelva prohíbe a un paciente acercarse a su médico tras agredirle en la calle

El juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha decretado una medida cautelar de alejamiento contra un paciente acusado de agredir a una médica en plena calle mientras ésta iba acompañada de su hija, menor de edad. El auto judicial prohíbe al individuo, que responde a las iniciales M.J.V.L., acercarse a menos de 200 metros de la profesional sanitaria y de su hija, según informa el Colegio de Médicos de Huelva.

La orden afecta también al «domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que éstas frecuenten». Además, no podrá comunicarse «por cualquier medio oral o escrito, incluidos mensajes de texto de teléfono móvil o a través de internet, o de terceras personas». Las medidas estarán vigentes hasta que se dicte una sentencia en el procedimiento penal que se instruye por un presunto delito de atentado a la autoridad y lesiones.

Enfermo psiquiátrico

Según indica el comunicado remitido por el colegio, el denunciado es una persona con una enfermedad psiquiátrica y que está en proceso de incapacitación. En estos momentos se encuentra ingresado en un centro de Málaga de biso a su «situación inestable». Tras la agresión en la calle, el presunto autor apareció varios días en las inmediaciones del domicilio de la médico, generando el temor no sólo en ella sino en el resto de su familia. Una circunstancia que la facultativo, con el respaldo jurídico del Colegio de Médicos, ha trasladado a instancias policiales y judiciales.

El juez ha considerado que existe una «situación objetiva de riesgo» para la denunciante y su hija. Ha comprobado el parte de lesiones y ha considerado la «gravedad de lo ocurrido», ordenando como consecuencia la medida de alejamiento «para evitar que se repitan este tipo de hechos u otros más graves».