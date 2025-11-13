Vendían contratos de trabajo falsos a 5.000 euros a los inmigrantes de Huelva

La Policía Nacional de Huelva ha detenido a tres personas por los delitos de estafa, falsedad documental y varias requisitorias judiciales, tras desarticular una red criminal dedicada a vender contratos de trabajo falsos a ciudadanos de terceros países en situación irregular.

La investigación, bautizada como operación 'Silver', se ha desarrollado en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social de Huelva, que en febrero de 2022 detectó la presentación de documentación presuntamente falsa en diversos trámites administrativos.

Según ha informado la Policía, los detenidos aprovechaban la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras sin permiso de residencia para ofrecerles contratos simulados a cambio de sumas que oscilaban entre 4.500 y 5.000 euros, con la promesa de facilitarles la regularización de su situación administrativa.

En total, los agentes han identificado 45 víctimas de esta red. El grupo contaba con varios «conseguidores», compatriotas de las víctimas, que se encargaban de captar clientes y mediar en las transacciones fraudulentas. Estos intermediarios fueron localizados y detenidos en la provincia de Cáceres.

Vigilancia continua

El principal sospechoso, que había sido gestor anteriormente y aprovechó su antigua cartera de clientes para cometer nuevas estafas, fue finalmente localizado el pasado mes de octubre. La Policía tuvo que establecer un dispositivo de vigilancia continua, dada la extrema precaución con la que actuaba el detenido, que utilizaba pelucas, documentación falsa y vehículos obtenidos mediante compras simuladas para evitar su identificación.

Además de sus actividades delictivas, el hombre era consciente de que pesaban sobre él varias requisitorias judiciales dictadas por la Audiencia Provincial y distintos juzgados penales de Sevilla.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de guardia, que decretaron el ingreso en prisión del principal encausado por los delitos de estafa, falsedad documental y por las requisitorias en vigor.