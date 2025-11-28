Unos ladrones tratan de estropear la Navidad en Corteconcepción

El municipio serrano denuncia que ha sufrido varios robos en las últimas semanas

En los últimos días han robado varios metros de cable eléctrico en Corteconcepción
R. U.

El Ayuntamiento de Corteconcepción ha emitido un comunicado oficial en sus redes sociales informado a su población de que en los últimos meses han sufrido en el municipio numerosos robos en distintas instalaciones y espacios públicos.

Destacan que el último episodio ocurrió hace sólo unos días esta semana y ha supuesto el robo de varias guirnaldas de Navidad y de aproximadamente 50 metros de cable eléctrico destinado a la alimentación del cajero automático y a la instalación del alumbrado navideño.

«Estos hechos no solo suponen un perjuicio económico para las arcas municipales, sino que afectan directamente a la seguridad, los servicios y la convivencia de todo el pueblo», indican.

Desde el consistorio han trasladado también a sus ciudadanos que ya han presentado las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes y que están colaborando estrechamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad para el esclarecimiento de estos hechos y la identificación de los responsables. Asimismo, añaden que están estudiando medidas adicionales de vigilancia y seguridad en las zonas más afectadas con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Desde el ayuntamiento ya han presentado las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes
«Hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana: cualquier información o comportamiento sospechoso que puedan observar será de gran ayuda. Rogamos que se comunique de inmediato a la Guardia Civil, Guarda Rural o a este Ayuntamiento«, recalcan.

Por último, desde el Ayuntamiento de Corteconcepción hacen también hincapié en que «este tipo de actos perjudican a todo el municipio y van en contra del esfuerzo que entre todos y todas realizamos para mejorar y embellecer nuestro pueblo, especialmente en fechas tan señaladas como la Navidad. Agradecemos de antemano la comprensión y la colaboración de todos».

