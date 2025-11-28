Unos ladrones tratan de estropear la Navidad en Corteconcepción

El Ayuntamiento de Corteconcepción ha emitido un comunicado oficial en sus redes sociales informado a su población de que en los últimos meses han sufrido en el municipio numerosos robos en distintas instalaciones y espacios públicos.

Destacan que el último episodio ocurrió hace sólo unos días esta semana y ha supuesto el robo de varias guirnaldas de Navidad y de aproximadamente 50 metros de cable eléctrico destinado a la alimentación del cajero automático y a la instalación del alumbrado navideño.

«Estos hechos no solo suponen un perjuicio económico para las arcas municipales, sino que afectan directamente a la seguridad, los servicios y la convivencia de todo el pueblo», indican.

Desde el consistorio han trasladado también a sus ciudadanos que ya han presentado las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes y que están colaborando estrechamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad para el esclarecimiento de estos hechos y la identificación de los responsables. Asimismo, añaden que están estudiando medidas adicionales de vigilancia y seguridad en las zonas más afectadas con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Desde el ayuntamiento ya han presentado las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes facebook

«Hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana: cualquier información o comportamiento sospechoso que puedan observar será de gran ayuda. Rogamos que se comunique de inmediato a la Guardia Civil, Guarda Rural o a este Ayuntamiento«, recalcan.

Por último, desde el Ayuntamiento de Corteconcepción hacen también hincapié en que «este tipo de actos perjudican a todo el municipio y van en contra del esfuerzo que entre todos y todas realizamos para mejorar y embellecer nuestro pueblo, especialmente en fechas tan señaladas como la Navidad. Agradecemos de antemano la comprensión y la colaboración de todos».