Una madre de Lepe, herida grave al proteger a su hijo del brutal ataque de dos perros en Inglaterra: «Estaban entrenados para atacar»

Una mujer de Lepe, Marisa Maestre, se recupera en un hospital de Inglaterra de las graves heridas sufridas el pasado 23 de septiembre al proteger a su hijo del ataque de dos perros. El suceso tuvo lugar en un parque del área de Fairfield Park, donde reside, cuando dos canes de gran tamaño calificados como potencialmente peligrosos, que iban «sin bozal y sueltos», se abalanzaron sobre el niño y lo tiraron al suelo. Sin dudarlo, la madre se lanzó sobre su hijo para cubrirlo con su propio cuerpo mientras los animales la mordían. «Mi único objetivo era proteger a mi hijo para que no se lo llevasen», ha relatado emocionada en declaraciones al diario Aion Sur,

Como consecuencia del ataque, Maestre tuvo que ser hospitalizada y ha necesitado más de 190 puntos de sutura en la cabeza, la reconstrucción de uno de sus oídos y una transfusión de sangre. A pesar de temer por su vida, intentó en todo momento «no perder el conocimiento y sacar fuerzas para que su hijo no se quedara solo». El menor, gracias al acto de su madre, solo sufrió arañazos y raspones, ya que «por suerte no recibió ni un solo bocado».

Este miércoles, tras más de una semana ingresada, los médicos le comunicaron que recibirá el alta. Mientras su familia viaja para ayudarla, ella recibe atención psicológica para afrontar lo que describe como «el peor momento de mi vida». La mujer ha querido agradecer el enorme apoyo recibido desde su pueblo, Lepe. «Estoy muy agradecida por el apoyo, el cariño y el amor que he recibido de mi pueblo. He salido adelante por mi pueblo porque se han volcado», ha confesado, mencionando también el interés del alcalde, Adolfo Verano.

Las fuerzas policiales británicas detuvieron a los dueños de los perros. Según Maestre, ya existía un intento de ataque previo a otro niño que no fue denunciado, por lo que opina que esos perros «estaban entrenados para atacar». Una vez finalice su recuperación y pueda viajar, su intención es volver a Lepe para «agradecer en persona todo el apoyo recibido».