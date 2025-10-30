Fuera de peligro la mujer apuñalada en Isla Cristina por su pareja, que sigue huido

La vida de la mujer de 35 años que resultó herida este miércoles tras ser apuñalada por su pareja en Isla Cristina ya no corre peligro, según ha confirmado la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. La consejera ha destacado que la víctima, que permanecía ingresada en el hospital, «afortunadamente está fuera de peligro», después de que el miércoles fuentes municipales hubieran señalado que su estado era «muy grave».

López ha explicado que la mujer figuraba en el sistema VioGén de seguimiento de los casos de violencia de género, además de ser usuaria del Sistema de Información Andaluz de la Mujer (SIAM) y del centro municipal de la mujer, aunque por una pareja anterior y no por el presunto agresor. Asimismo, ha indicado que, en cuanto se tuvo conocimiento del caso, su departamento activó el binomio de atención psicológica para familiares y entorno de la víctima, que ya ha atendido a su hija, menor de edad.

La Guardia Civil mantiene este jueves el dispositivo para localizar al hombre, pareja actual de la víctima y ya identificado, que huyó tras agredirla con arma blanca en su domicilio de la calle Nuestra Señora de los Ángeles. La agresión se produjo en la mañana del miércoles, y desde entonces continúa la búsqueda del presunto autor.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió la primera llamada a las 10.20 horas, alertando de una mujer herida por arma blanca en una vivienda de Isla Cristina. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil.

El alcalde del municipio, Jenaro Orta, lamentó el nuevo caso de violencia de género y explicó el miércoles que la víctima estaba «estable dentro de la gravedad». En declaraciones a Europa Press, detalló que la mujer había recibido «dos puñaladas por la espalda y dos por el torso, cercano al pecho», lo que obligó a practicarle una transfusión urgente.