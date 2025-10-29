La mujer apuñalada en Isla Cristina estaba en el Sistema Viogen, pero «por una pareja anterior»

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, ha lamentado el nuevo caso de violencia de género por el que una mujer de 35 ha sido apuñalada por su pareja en su domicilio del municipio, toda vez que ha señalado que la mujer se encuentra ingresada en el hospital y que está «estable dentro de la gravedad».

En declaraciones a Europa Press, Orta ha tachado de «hecho lamentable» este suceso por el que la mujer ha tenido que ser ingresada en un hospital de Huelva, «que ha necesitado transfusión» y está «grave pero estable». Además, ha explicado que la víctima ha recibido «dos puñaladas por la espalda y dos por el torso, cercano al pecho».

Por otro lado, ha señalado que la mujer estaba en el Sistema VioGen, pero «por una pareja anterior, no por la actual, que es el que supuestamente le ha apuñalado». Además, en cuanto al supuesto autor de los hechos, el alcalde ha subrayado que la Guardia Civil «lo tiene identificado, saben quién es y lo están buscando».

En el interior de su domicilio

Desde el Instituto Armado han informado de que en la mañana de este miércoles se ha producido una agresión con arma blanca a una mujer por parte de su pareja en el interior de su domicilio, así como que el supuesto autor de los hechos se encuentra identificado, aunque desaparecido de momento, por lo que se están practicando «las gestiones pertinentes para su localización».

Por su parte, desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía han indicado que se recibió una llamada a las 10.20 horas que alertaba de una mujer herida por arma blanca en un domicilio de la calle Nuestra Señora de los Ángeles de Isla Cristina.