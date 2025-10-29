Quedan en libertad los dos españoles detenidos tras la muerte de un policía portugués en el Guadiana

Los dos sospechosos acusados de embestir una embarcación de la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa han quedado en libertad este miércoles al no haber pruebas de su implicación directa en la muerte de un agente luso que fue arrollado por una narcolancha en el río Guadiana.

Según ha informado la agencia Lusa remitiéndose a una fuente de la Policía Judicial (PJ), se trata de dos hombres con antecedentes, aunque sin especificar los delitos

Los dos sospechosos de nacionalidad española fueron detenidos el martes por la noche por miembros de la GNR en el Puente Internacional del Guadiana cuando se dirigían a España y, posteriormente, fueron entregados a la Policía Judicial (PJ).

Se les intervinieron "grandes cantidades de dinero"

Desde la GNR han añadido que los dos sospechosos eran conocidos por sus vínculos con el tráfico de drogas y que se intervinieron «grandes cantidades de dinero» en el vehículo en el que viajaban cuando cruzaron el puente.

La investigación en Portugal continúa para tratar de dar con el paradero de los autores de la muerte de un agente de la GNR tras ser embestido por una narcolancha en un incidente en el que resultaron heridos otros tres policías lusos durante la noche del pasado lunes día 27 de octubre.