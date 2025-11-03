Sin permiso de conducir y quintuplicando la tasa de alcohol, así circulaba un conductor por una vía de Huelva

Un conductor ha sido denunciado recientemente por la Guardia Civil después de haber dado positivo en alcohol a unos niveles que multiplicaban por cinco la tasa máxima legal. El infractor fue interceptado por agentes de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva qude realizaban un control en la carretera HU-3301, que conecta la localidad de la Redondela con Pozo del Camino.

Los funcionarios policiales, según detalla un comunicado de la Benemérita, «se percataron» de que el citado conductor circulaba bajo los efectos del alcohol; por lo que fue sometido a las pruebas de alcoholemia. Así, llegó a arrojar una tasa que quintuplicaba el límite legal establecido, arrojando resultado positivo en primera prueba de 1,39 mg/l. y en segunda prueba de 1,37 mg/l. Los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº3 de Ayamonte por un presunto delito contra la seguridad vial.

No fue la única infracción que cometía este individuo, que además conducía con un permiso que no le habilitaba para llevar un turismo; por lo que los funcionarios policiales lo denunciaron también por infracción al Reglamento General de Conductores, enfrentándose a una sanción de carácter muy grave prevista en la Ley de Seguridad Vial, con una propuesta de sanción económica de 500 euros y una retirada de cuatro puntos del permiso de conducir.