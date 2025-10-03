Requisan otro perro al okupa acusado de matar a uno a palos el año pasado en la calle Diego Velázquez de Huelva

La Policía Local de Huelva ha requisado un nuevo perro al hombre que en agosto de 2024 fue detenido por presuntamente matar a palos en la cabeza a un cachorro en la calle Diego Velázquez de la capital onubense y al que dejó tirado en medio de la calle, aunque posteriormente fue puesto en libertad.

Así, según han indicado desde el Ayuntamiento de Huelva a Europa Press, se trata de un perro PPP que cuenta con chip y cuya desaparición había sido denunciada por su propietario, con el que están tratando de ponerse en contacto para proceder a la devolución del animal.

La Policía Local acudió al lugar después de recibir varias denuncias de vecinos, entre ellas de la protectora de animales 'La Tropa de Isra', y tras proceder a la lectura del microchip de identificación del animal descubrieron que su desaparición había sido denunciada.

Por ello, el animal fue requisado y se encuentra en el centro municipal de animales de Huelva, a la espera de ser recuperado por su propietario y volver a su casa. Asimismo, desde el Ayuntamiento han informado de que los veterinarios del centro han realizado un reconocimiento médico al perro, que se encuentra en buen estado.

Además del perro al que presuntamente mató a palazos el pasado año, la protectora 'Puntanimals' de Punta Umbría se hizo cargo de otro que también se encontraba en la misma casa ocupada en la que habitaba este hombre y que fue igualmente requisado por los hechos.

Denuncia vecinal

En sus redes sociales, 'La Tropa de Isra' denunciaba este jueves que este hombre se encontraba en posesión del animal ahora intervenido y lamentaba que estaban «cansados de la justicia, de la burocracia» y de «ver como cada día se sigue maltratando animales e incluso que sus agresores continúan teniendo animales, sin prohibición alguna decretada por el juzgador, ni medida que limite el derecho a tener otro animal para volver a hacer lo mismo».

«Un año más tarde de la muerte de la cachorra, presuntamente a manos de este individuo, ya se le ve con otro perro paseando por Huelva, por cualquier barrio, por el centro, paseando por la puerta del Ayuntamiento e incluso por la puerta de la policía, paseando por sitios donde lo conoce todo el mundo y lamentablemente nadie puede hacer nada. A qué vamos a esperar esta vez, no hubo ya suficiente con lo que se lió hace un año», se lamentaba.