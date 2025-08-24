Rescatan en aguas de Doñana a los tres tripulantes de una embarcación encallada

Rescate de madrugada con final feliz en la costa del Parque nacional de Doñana. Agentes de la Policía Local de Almonte auxiliaron a los tres tripulantes de una embarcación que quedó encallada en la orilla, a la altura de Torre Carbonero.

La Policía Local de Almonte recibió un aviso del 112 alertando de una embarcación encallada con tres personas a bordo incomunicadas tras quedarse sin batería en sus teléfonos móviles. Ante la imposibilidad de llegar hasta allí por parte de otros servicios, los agentes cambiaron de vehículo y se adentraron en pleno Parque Nacional, localizando finalmente a las 4.30 horas la embarcación y a sus ocupantes gracias a las coordenadas recibidas.

Final feliz

La embarcación se encontraba encallada sin posibilidad de continuar navegando. «Gracias al esfuerzo y entrega de los agentes, los tripulantes pudieron ser auxiliados y continuar su camino a casa con total normalidad», destaca la Policía Local almonteña, que destacó «la profesionalidad y vocación de servicio» de los agentes.

Desde el 112, el servicio marítimo y, sobre todo, los propios afectados, se trasladaron las gracias a esta actuación que demuestra que «que nuestros agentes están siempre ahí, dispuestos a preservar la vida y seguridad de cualquier persona que lo necesite», indicó el cuerpo policial en redes sociales.