Rescatan en La Redondela a una mujer que se quedó atrapada en un incendio en su vivienda

El incendio se originó sobre las 9.20 horas y los bomberos lograron extinguirlo sobre las 11.00 horas

Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva
Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Una mujer ha tenido que ser rescatada este martes durante el incendio de una vivienda en la localidad de La Redondela, aunque no ha necesitado ser trasladada a ningún centro sanitario, y los bomberos han conseguido extinguir el incendio sin que se haya extendido a otras viviendas.

Así, el incendio se ha originado a las 09.20 horas de este martes en una vivienda situada en un bloque de dos plantas de la calle Antonio Machado, esquina con Pedro de Lope de La Redondela. Se activaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, servicios sanitarios del 061 y bomberos.

Incendio extinguido

La mujer, pese a ser rescatada por la Guardia Civil, no resultó afectada y fue atendida por los servicios sanitarios trasladados al lugar sin tener que ser evacuada a ningún centro sanitario. De momento. se desconocen los motivos del incendio.

Por otro lado, los bomberos del Consorcio Provincial han logrado extinguir el incendio pasadas las 11.00 horas, que ha afectado a varias estancias de la vivienda tanto por el fuego como por el humo. Ha intervenido el parque de Ayamonte con cinco bomberos y tres vehículos.

