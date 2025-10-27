Dos agentes de la Policía Local de Huelva salen ilesos de una fuerte colisión esta madrugada con un camión cisterna

Se encontraban dentro del vehículo regulando el tráfico en la entrada a la ciudad por la lluvia caída

Imagen del fuerte impacto recibido por el vehículo de la Policía Local de Huelva
Un camión cisterna ha colisionado en la madrugada de este lunes contra un coche de la Policía Local de Huelva por «motivos aún desconocidos» cuando dos agentes regulaban el tráfico en la entrada a la capital para «garantizar que ningún conductor corriera riesgo por las bolsas de agua que se había producido en la entrada» de la capital debido a las «fuertes lluvias».

Así lo ha indicado la Policía Local de Huelva en su cuenta de Instagram, en la que ha señalado que, «afortunadamente, podemos agradecer que dos compañeros se han salvado de un peligroso accidente».

De este modo, indica que durante las lluvias de esta madrugada los agentes se encontraban realizando labores de regulación del tráfico cuando, «de pronto, un camión cisterna, por motivos desconocidos, colisionó con el patrulla».

«Los agentes se percataron y por segundos evitaron ser atropellados», explica la Policía Local, que destaca que ambos se encuentran en buen estado y «simplemente con el susto en el cuerpo».

