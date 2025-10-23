Susto a primera hora en Huelva tras el choque de dos autobuses escolares

No ha resultado herido ninguno de los ocupantes de los autobuses, que se disponían a salir de excursión

Imagen del cristal de uno de los autobuses
M. Carmona

La colisión entre dos autobuses escolares en la mañana de este jueves en Huelva capital se ha saldado sin heridos, según han confirmado fuentes de la Policía Local.

El choque por alcance, que sí ha dejado los vehículos dañados, ha tenido lugar cuando sendos vehículos se disponían a salir de excursión y, por un despiste de uno de los conductores, han colisionado al arrancar.

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Huelva se ha personado en la zona para esclarecer lo ocurrido y verificar que ambos transportes cumplían con la normativa reguladora sobre transporte escolar y menores, siguiéndose por protocolo todo el procedimiento, arrojando ambos conductores un resultado negativo en las pruebas de alcoholemia.

Alumnado de excursión

El siniestro ha tenido lugar a primera hora de la mañana, sobre las nueve, cuando los escolares -alumnado del Colegio San Fernando- se disponían a salir de excursión rumbo a la Gruta de las Maravillas.

Los vehículos se encontraban aparcados en uno de los laterales del polideportivo Andrés Estrada, desde donde estaba prevista la salida.

Pese al nerviosismo que, obviamente, ha provocado en los escolares este episodio, nadie ha resultado herido, tal y como han confirmado fuentes municipales, y el centro ha optado por aplazar la excursión.

