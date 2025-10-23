Dos detenidos por falsificar monedas desde un camping de Huelva

La Policía Nacional ha realizado dos operaciones en la provincia de Huelva, procediendo a la detención de seis personas, además de intervenir billetes, monedas falsificadas y teléfonos móviles. En ambas operaciones contó con la participación de la Brigada de Investigación del Banco de España, encargada de la investigación y persecución de la falsificación de moneda.

En la primera de ellas, los dos varones ofertaban monedas falsas de dos euros en una aplicación de mensajería instantánea gratuita. Avanzadas las pesquisas los agentes comprobaron que recibían los pedidos procedentes de China en un camping onubense donde residían.

Los implicados facilitaban un número de cuenta bancaria para realizar el pago e informaban de las indicaciones de la empresa productora de las monedas, las cuales aconsejaban meterlas en agua de mar y posteriormente en arena para supuestamente deteriorarlas un poco y que pasaran más desaparecidas al introducirlas en el mercado financiero.

Teléfonos móviles

Una vez identificados se procedió a su detención y pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda. Se intervinieron en el operativo 82 monedas de dos euros falsificadas y dos teléfonos móviles.

La segunda operación se inició con la denuncia del propietario de una estación de servicio, poniendo de manifiesto la posible existencia de billetes falsificados por pagos en su negocio.

El 'modus operandi' consistía en repostar una pequeña cantidad de combustible para sus vehículos, pagando con billetes de 20 y de 50 euros falsificados y así recibir la vuelta en dinero legítimo.

Tras varias tareas de averiguación, los agentes lograron identificar y detener a los cuatro presuntos autores, a los que también se les imputó un delito de falsificación de moneda. Al mismo tiempo se incautaron varios billetes de 20 y 50 euros falsos.