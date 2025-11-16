Así fue el tornado que ha matado a una persona y dejó casi 30 heridos en el Algarve

La borrasca Claudia, que ha barrido la Península Ibérica con una violencia inusitada, ha mostrado su cara más destructiva este sábado en el sur de Portugal, donde un tornado ha arrasado parte del municipio de Albufeira, en el corazón del Algarve. El fenómeno, de una intensidad extrema y corta duración, ha dejado un balance trágico: una mujer de 85 años fallecida, cerca de una treintena de heridos de diversa consideración y un reguero de destrucción, principalmente en dos complejos turísticos de la zona.

Según reseñan medios portugueses, el suceso ocurrió en torno a las 10.30 de la mañana, hora local, cuando, en mitad de las intensas lluvias y el fuerte viento que ya castigaban la región, un vórtice perfectamente formado tocó tierra. El tornado recorrió una franja de terreno muy delimitada, pero con una fuerza devastadora. Los dos puntos más afectados fueron el Parque de Campismo de Albufeira y el complejo hotelero Eden Resort, ambos situados al norte de la localidad. Testigos presenciales describieron un rugido repentino y un efecto de succión que arrancó de cuajo estructuras, derribó árboles y volcó vehículos y caravanas.

En el camping se vivió la peor parte de la tragedia. Fue allí donde una ciudadana británica de 85 años perdió la vida, según confirmó el comandante regional de Protección Civil del Algarve, Vítor Vaz Pinto. En estas mismas instalaciones se registraron también dos heridos graves y varios leves. Simultáneamente, en el Eden Resort, el pánico se desató cuando el tornado impactó en el edificio, afectando principalmente a la zona del comedor y provocando el colapso de parte de la estructura. Un total de 23 personas resultaron heridas en el hotel, una de ellas de gravedad. Entre los afectados había familias con niños, algunos de apenas seis meses de edad.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. Se movilizó un amplio dispositivo con 62 operativos y 25 vehículos de los bomberos de Albufeira, Lagoa y Silves, la Guardia Nacional Republicana (GNR), el Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) y la Cruz Roja. Los heridos graves fueron trasladados al Hospital de Faro, mientras que los leves recibieron asistencia en el centro de salud de Albufeira. Entre los heridos se encuentran ciudadanos de nacionalidad portuguesa, británica y también española. Concretamente, cuatro ciudadanos españoles que se encontraban en el camping resultaron heridos; tres de ellos fueron dados de alta, mientras que uno permanece hospitalizado