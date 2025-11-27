Azalea y amigos llevan al Gran Teatro una zambomba flamenca muy especial con 'Furruco'

'Furruco' es el título del espectáculo que desarrollarán este sábado en el Gran Teatro de Huelva el dúo Azalea y otros artistas amigos, como el invitado especial Fernando Soto. Las hermanas Nuria y María Luisa Camacho, conocidas por sus maravillosas sevillanas a la Hermandad del Rocío de Huelva cuando entra en la aldea, además de por poner su talento al servicio de muchos momentos emotivos y causas justas como esta zambomba flamenca, dedicada a recaudar fondos para el Comedor Social Virgen de la Cinta.

Como se explica en la sinopsis del espectáculo, la zambomba y el furruco son como dos parientes lejanos que, aunque crecieron en continentes distintos, se reconocen en cuanto suenan. «La zambomba, con su humilde vasija cubierta y su caña que canta al frotarse, es el alma de los villancicos andaluces: suena a fuego encendido, a manos que aplauden y a voces que se entrelazan en la noche fría», señalan. El furruco, «con su retumbo grave y juguetón, es el corazón de las gaitas venezolanas».

Ambos instrumentos, «sencillos y mágicos, tienen el don de transformar una reunión en fiesta, y un sonido en abrazo». Porque, aunque uno nazca al otro lado del mar, «juntos nos recuerdan que la Navidad es un lenguaje universal: un compás común hecho de risas, recuerdos y música que nos une más allá de las distancias. Y ese es nuestro verdadero sentido de la Navidad».

Esta propuesta que llevan al Gran Teatro es «un encuentro de corazones alrededor del compás», para propiciar que broten bulerías, tanguillos, fandangos, tangos y villancicos populares.

Grandes músicos reunidos

José Carlos Cazorla pone el compás, Pepe Carrasco con su bajo, nos lleva hasta el fondo del corazón, Mónica Camacho nos regala su alegría instrumental, Miguel Ángel Silva, con lo la elegancia y el saber estar de su voz y Miguel Ángel Gutiérrez con la grandeza de su corazón, nos elevan y envuelven a todos y todas con sus coros. Daniel González nos ha traído la frescura, junto a las maravillosas cuerdas de Marina y Elisa, transportándonos a una plenitud absoluta. Los Mellis, con sus palmas, nos llevan en volandas a la cima, la escuela de baile de Vero Campos La Canela nos devuelve esos recuerdos de niñez y juventud y nuestro querido Fernando Soto nos transporta al origen más puro de la zambomba: Jerez de la Frontera.

«Será una noche para reír, para emocionarse y para sentir que la Navidad se enciende con cada palma, cada quejío y cada voz que se une a la fiesta».