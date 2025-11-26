El Gran Circo Acrobático de China llega a Huelva este fin de semana: 'The New York Times' lo define cono «un deleite para los cinco sentidos»

El famoso y prestigioso Gran Circo Acrobático de China «es un deleite para los cinco sentidos», como lo ha definido el famoso periódico 'The New York Times'.

Calificado como único en el mundo y con más de 30 artistas en escena, habiendo trabajado algunos de ellos en el mundialmente conocido Cirque du Soleil, este impactante espectáculo llegará este sábado, día 29 de noviembre, a la Casa Colón de Huelva.

El show, en el que también participan medallistas olímpico, invita al público a viajar junto al protagonista a un nuevo mundo de fantasía con coreografías de gran precisión. Se trata de una propuesta capaz de atraer a todos los públicos y que tiene una duración aproximada de 135 minutos.

Sinopsis

Un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar. El niño se siente atraído por su belleza y se precipita y cae en el agua.

En el Gran Circo Acrobático de China, el público acompañará por espacios inexplorados al protagonista, un niño lo suficientemente valiente como para adentrarse a través del espacio desconocido que se abre tras las puertas de la fantasía.

Gracias a su espíritu aventurero conocerá a la hermosa hada Fénix, que vuela sobre el mar. Prendado de su belleza, irá tras ella con la intención de alcanzarla, pero al saltar, caerá al océano hundiéndose. Ella lo salvará para después invitarlo a volar hasta el cálido sol.

De la mano de Fénix, conocerá el maravilloso mundo marino, desencadenando a su vez la historia que nos traslada a un universo donde la magia está en todas partes, contada a través de la danza, la expresividad de los artistas participantes, entre la espectacularidad y el minimalismo, con malabares, acrobacias, coreografías al ritmo de la música de aires orientales, el colorido de los trajes y de las luces.

Piruetas, equilibrios y malabarismos se dan cita junto a diferentes ejercicios acrobáticos, que combinan la práctica deportiva y la concentración mental, formando parte de un sublime espectáculo, con 18 programas acrobáticos dividido en dos partes y cuatro actos, en los que la cultura oriental está muy presente y donde la belleza de los números interpretados, junto a su destreza técnica, hacen de esta propuesta escénica toda una maravilla visual.

Entradas a la venta

Las entradas para el espectáculo de este sábado día 29 de noviembre en la Casa Colón de Huelva están a la venta en el portal www.entradas.huelva.esa un precio de 28 euros en la zona superior y de 33 en la inferior.

Hay dos funciones previstas y sobre todo quedan entradas para la primera de ellas. La primera está fijada a las 17.00 horas y la segunda a las 20.30.