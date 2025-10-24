El Espacio Santa Fe acogerá la exposición 'Las hijas del Jazz', un homenaje fotográfico a la mujer, el cine y la cultura

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que celebrará su 51 edición del 14 al 22 de noviembre, incluirá en su programación la exposición Las hijas del Jazz, una propuesta artística que celebra la fuerza, la creatividad y la diversidad femenina a través de la mirada del fotógrafo Omar Ayyashi. La muestra podrá visitarse en el Espacio Santa Fe desde el 14 de noviembre.

Las hijas del Jazz es una impactante exposición fotográfica que, a través de 36 retratos en blanco y negro de gran formato, rinde tributo a mujeres que han sido catalizadoras de un cambio global hacia una convivencia más equitativa y diversa. La muestra exalta el cine, la moda, el arte, la literatura y la cultura como pilares fundamentales para el progreso humano.

Con una estética que evoca el glamour del Hollywood de los años 20 y 30, la exposición fusiona estos retratos con fragmentos de textos y voces de figuras ilustres como Virginia Woolf, María Zambrano, Gabriela Mistral o María Teresa León. Estas voces son interpretadas por destacadas actrices españolas contemporáneas, entre las que se encuentran Aitana Sánchez-Gijón y Cecilia Suárez (ambas Premio Ciudad de Huelva), Leticia Dolera (que fue premiada por el Premio Luz en ediciones pasadas), y Milena Smit (Premio Luz en la actual edición).

También participan Hiba Abouk, Marta Etura, Clara Galle, Cayetana Guillén Cuervo, María Hervás, Miren Ibarguren, Clara Lago, Victoria Luengo, Olivia Molina, Lola Rodríguez, Ana Rujas, Manuela Velasco y Natalia Verbeke.

Cayetana Guillén Cuervo h24

El autor de Las hijas del Jazz es el fotógrafo Omar Ayyashi, cuya trayectoria profesional se ha forjado en ciudades como Londres, Barcelona, Nueva York y Madrid. Ayyashi, colaborador habitual de revistas de prestigio y CEO de su propia productora, compagina su labor artística con el compromiso social a través de organizaciones como Ayuda en Acción.

La exposición es una iniciativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Cuenta con el respaldo de Acción Cultural Española (AC/E) y la colaboración del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y el Ayuntamiento de Huelva.

La inauguración de Las hijas del Jazz tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en el Espacio Santa Fe, con la presencia del fotógrafo y algunas de las actrices protagonistas.