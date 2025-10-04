El cante de Raquel Salas bendice el inicio de temporada en la Tertulia Flamenca 'Las Colonias'

Anoche se inauguró la temporada en la Tertulia Flamenca las Colonias con el recital de la cantaora bollullera Raquel Salas y la guitarra de Mané Ortega, programada por el circuito del Instituto Andaluz del Flamenco. La velada sirvió, además, para presentar a la nueva Junta Directiva de la entidad, presidida por Andrés Márquez.

Tras la intervención de Manuel Rodríguez, uno de sus miembros, comenzó el cante. Raquel, que no utilizó micrófono, se arrancó por marianas, con las tradicionales letras del morisco Francisco Moreno Galván. Siguió por alegrías, acordándose de los maestros gaditanos como Manolo Vargas o La Perla. Y sonó la guitarra de Mané, muy compenetrada toda la noche con la cantaora, por soleá recorriendo los aires de Cádiz, Triana y Utrera. Y continuó por Triana con los tangos del Titi.

La artista, en otro momento de la noche M.G

En la granaína, excepcional, puso su sello. Quizás lo mejor de la noche. Y se fue caldeando el ambiente. Y cerró por fandangos, por Huelva, Rengel, Alosno y Juan María Blanco, primero; y después, por fandangos naturales acordándose de Manolo Caracol.

Buena noche de estreno, por tanto, del nuevo ciclo de actividades de la Tertulia Cultural Flamenca Las Colonias.