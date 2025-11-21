Una propuesta musical especial para este fin de semana en el Museo de Huelva

Este sábado 22 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Músico. En el Museo de Huelva se ha organizado un evento musical único, que combinará arte y melodía de la mano de dos artistas. Al piano, Mari Deli Rodríguez Navarro (Linares), y al saxo, Juan Manuel Arrazola Belda (Huelva). Ambos interpretarán un repertorio compuesto por obras de Purcell, Moussorgsky, Ravel, Grovlez, Poulenc, Jolivet, Williams, Einaudi e Iturralde.

Ambos músicos son profesores de conservatorio y de larga trayectoria profesional. Han actuado juntos en anteriores ocasiones, pero será la primera vez que lo hagan en el formato diseñado para este sábado. La entrada es libre hasta completar aforo y se ha ideado el concierto para que los asistentes puedan pasear libremente por la exposición de La Joya mientras escuchan de fondo el concierto, como si se tratara de una banda sonora.

El espectáculo, titulado 'Celebrando la música', arrancará a las seis de la tarde y será una oportunidad diferente de disfrutar de la existosa muestra de los tesoros tartésicos que abrió sus puertas el pasado mes de abril y que tiene como pieza principal la recreación del carro de La Joya, pieza funeraria descubierta en los años setenta por los arqueólogos Juan Pedro Garrido Roig y Elena Orta García.