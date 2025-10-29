Huelva conmemora el Día del Flamenco con actividades en la Tertulia Las Colonias y centros educativos

La Tertulia Cultural Flamenca Las Colonias ha organizado un año más diversas actividades con motivo del Día del Flamenco, que recuerda la declaración de este arte como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 16 de noviembre de 2010.

El primer acto tendrá lugar el próximo 14 de noviembre, a partir de las 19.30, en la sede de la entidad, situada en la avenida Cristóbal Colón 101. La jornada incluirá dos clases magistrales, una sobre el compás flamenco y otra centrada en la guitarra, ambas impartidas por el profesor y guitarrista de la Tertulia, Manuel Rodríguez. A continuación, el investigador Diego Carrasco ofrecerá una conferencia ilustrada sobre la historia del fandango de Huelva y sus creadores, que se completará con el cante de los miembros del cuadro artístico de la entidad.

A partir del lunes siguiente, 17 de noviembre, y durante toda la semana, Las Colonias llevará de nuevo el flamenco a los colegios de Huelva, una iniciativa que mantiene desde hace años. Se desarrollarán diez actos en diferentes centros escolares de la capital, en los que el reconocido flamencólogo Ramón Arroyo hablará sobre los distintos estilos de fandangos, acompañados de las interpretaciones del cuadro de cante de la Tertulia, integrado por Andrés Márquez, Ángel Barroso y Manuel Varela al cante, junto a Manuel Rodríguez y Juan Alvez a la guitarra.

Esta actividad se enmarca en un proyecto más amplio de promoción del flamenco que impulsa la Tertulia, como el Concurso Infantil de Letras de Fandangos, en el que participan los alumnos de los centros visitados cada noviembre. Este certamen, que en 2025 ha alcanzado su séptima edición, cuenta con el apoyo del Puerto de Huelva a través de su programa Puerto Ciudad.