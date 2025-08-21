José Antonio Galán Gutiérrez gana en el Mosquito Club el Certamen de Pintura Al Aire Libre 'Pepe el Guarda'

Los artistas premiados en el certamen y sus obras

Jornada de playa y arte en perfecta armonía. El Mosquito Club de Punta Umbría volvió a llenarse de color con la celebración del II Certamen de Pintura al Aire Libre 'Pepe el Guarda', un evento que convirtió la Canaleta en un auténtico espectáculo cultural..

Desde primera hora, decenas de artistas —pequeños, jóvenes y adultos— desplegaron sus caballetes frente al mar y dejaron que la inspiración fluyera entre arena, pinceles y sol. Quien se acercó a la playa pudo disfrutar en directo del proceso creativo, pasear entre obras que capturaban la esencia del Mosquito y vivir un ambiente único que mezcla cultura y verano.

Primer y segundo premio y el ganador infantil H24

Al caer la tarde, el jurado formado por Manolo Blandón, Mercedes Blandón, Mónika Aramburu, Violeta Gill y Vicky Díez anunció a los ganadores de esta segunda edición, destacando la gran calidad y la sensibilidad de todas las obras.

Premiados Certamen de Pintura Al Aire Libre 'Pepe el Guarda' Primer Premio – Adquisición (800 €): José Antonio Galán Gutiérrez, cuya obra pasa a formar parte de la Colección del Mosquito Club.

Segundo Premio – Adquisición (400 €): David Fernández López, cuya obra se suma a la Colección de la Fundación Caja Rural del Sur.

Tercer Premio (100 €): Abraham Pinto Mendoza.

Premio Juvenil: Noa Sánchez Pérez, premiada con una sudadera Mosquito y un bono de pádel surf de la Escuela de Vela.

Premio Infantil: Pedro Ruiz González, con los mismos reconocimientos.

«Una experiencia mágica»

La organización celebró la alta participación y el ambiente festivo vivido durante todo el día y señaló que «nos emociona ver cómo este certamen crece y se convierte en un planazo cultural del verano en Punta Umbría. Pasear por la Canaleta, ver a los artistas crear en directo y llevarte un pedacito de arte a casa es una experiencia mágica».

Tercer premio, ganador juvenil y detalle del ambiente en el chiringuito Mosquito Club H24

Con esta segunda edición, el certamen sigue consolidándose como una cita imprescindible del verano, que además rinde homenaje a la memoria de Pepe el Guarda y refuerza el compromiso del Mosquito Club con el arte, la cultura y la vida en comunidad.