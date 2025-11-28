Lepe pide a la Junta que declare la romería de la Bella de interés turístico

El Ayuntamiento de Lepe celebró el pasado día 27 la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre. Como punto más destacable del orden del día se aprobó por unanimidad el acuerdo para la solicitud de Declaración de Interés Turístico para la Romería de la Bella.

«Un hito que presentaremos para que sea aprobado por la Junta de Andalucía al ser la tercera romería en importancia de España en número de asistentes, devotos a la Virgen de la Bella, por la antigüedad que tiene, por su atractivo turístico y su tradición», ha destacado el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Lepe y Teniente de Alcalde, Javier Bueno.

El Ayuntamiento de Lepe siempre ha mostrado su interés y ha trabajado para conseguir la Declaración de Interés Turístico de Andalucía para la Romería de la Bella, con el fin de obtener la destacada distinción para la referida celebración romera, que goza de una gran tradición popular y un importante atractivo turístico.

La Romería en honor a la Bella, patrona de Lepe, se celebra tradicionalmente coincidiendo con el segundo fin de semana del mes de mayo y data del año 1966, cuando tuvo lugar la primera celebración que marcaría un antes y un después en el calendario festivo de la localidad. La Romería de la Bella se ha transformado con los años en un fenómeno cultural y turístico de primer nivel, siendo un reclamo para que acudan visitantes de los más diversos lugares, contabilizándose en numerosas ocasiones una afluencia de unas cien mil personas en el recinto romero de El Terrón.

Otras mociones en el pleno

Durante la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre, se trataron además la aprobación del reglamento de la Junta Local de Protección Civil; las mociones de los grupos popular y socialista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25N y la moción presentada por el grupo popular en defensa de los trabajadores autónomos, entre otros asuntos de interés en el orden del día.